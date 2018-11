Britisk minister: Brexit-aftale er gået i stå kort før mål

Mens presset vokser på den britiske regering for en aftale med EU, er drøftelserne gået i stå, siger minister.

Tæt på målstregen er forhandlingerne mellem EU og Storbritannien ifølge den britiske minister for international handel, Liam Fox, gået i stå.

- Vi er løbet ind i problemer mod slutningen af forhandlingerne, siger han lørdag til tv-stationen Sky News.

Da ministeren bliver spurgt, hvad der vil ske, hvis ikke Storbritannien får sin vilje på de områder, som mangler at blive forhandlet på plads, svarer han:

- Jamen, i så fald er vi måske ikke i stand til at nå en aftale med EU, siger han.

I 2016 stemte et flertal i den britiske befolkning for at forlade EU. Siden da har Storbritannien og EU forhandlet om vilkårene for briternes exit - den såkaldte brexit.

De forhandlinger er blevet en indenrigspolitisk linedans for premierminister Theresa May.

Hun er blevet fanget med en opposition, der enten direkte er imod at forlade EU eller nægter at stemme for hendes forslag til en brexit-aftale, på den ene side.

På den anden side er EU-kritiske medlemmer af hendes eget parti utilfredse med, at hun efter deres mening giver for meget efter for EU's krav og ønsker.

En af de mest prominente kritikere er Jacob Rees-Mogg. Han siger i et morgenprogram på BBC lørdag, at Theresa May ikke har nok stemmer i sit eget parti til at bære hendes forslag til en aftale med EU igennem.

Ifølge Rees-Mogg må May derfor håbe på støtte fra oppositionen.

Mays problemer blev ikke færre fredag, da hendes minister for togtrafik, Jo Johnson, trak sig.

Jo Johnson er lillebror til den tidligere udenrigsminister Boris Johnson, der trak sig fra Mays regering, fordi han mener, at May giver EU for meget i forhandlingerne.

I fredagens opsigelse gjorde Jo Johnson klart, at han mener, at en eventuel aftale mellem Storbritannien og EU bør komme til folkeafstemning.

/ritzau/Reuters