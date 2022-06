Britisk minister kalder beslutning om Rwanda-fly skandaløs

En beslutning fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om at stoppe et fly fra Storbritannien til Rwanda med asylansøgere om bord var politisk motiveret.

Det mener den britiske indenrigsminister, Priti Patel.

Hun mener, at beslutningen fra domstolen i Strasbourg blev truffet på baggrund af en anti-brexit følelse.

- Du er nødt til at se på motivationen, siger Patel i et interview med The Telegraph.

- Hvordan og hvorfor traf de den beslutning? Var den politisk motiveret? Jeg er af den opfattelse, at det var den, absolut, siger hun.

Indenrigsministeren mener, at menneskerettighedsdomstolens "uigennemsigtige" måde at håndtere sagen på er "skandaløs".

- Det er der nødt til at blive sat spørgsmålstegn ved, siger hun til The Telegraph.

Menneskerettighedsdomstolen stoppede flyet med asylansøgere tre timer inden den planlagte afgang tirsdag aften.

- Jeg er ikke en fortaler for europæiske institutioner og har aldrig været det, siger Priti Patel.

Indsigelserne fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 11. time baserede sig på blandt andet sundhedsforhold og menneskerettighedsforhold i Rwanda.

Rwanda har desuden en historie med folkedrab og korruption.

- Fortiden er rystende, men den har mærket landet i den forstand, at de er ved at opbygge det, siger indenrigsministeren.

- Hvis det var Frankrig, eller hvis vi sendte folk til Sverige, New York eller Sydney, ville de (kritikerne, red.) så ændre mening?, spørger hun.

Den britiske regering ønsker ifølge eget udsagn at sende asylansøgere til Rwanda for at sætte en kæp i hjulet for de menneskesmuglere, som hjælper migranterne over Den Engelske Kanal. Adskillige migranter har mistet livet på den farlige tur.

I interviewet med The Telegraph lover Priti Patel "at finde måder at omstøde" beslutningen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på og at fremskynde behandlingen af asylansøgninger.

/ritzau/