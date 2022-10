Britisk minister mødt af buhråb ved konservativ partikongres

Den konservative minister Jacob Rees-Mogg blev mødt af buh-råb, da han søndag mødte op til Det Konservative Partis kongres i Birmingham i Storbritannien.

Hundredvis af demonstranter både buhede og råbte skældsord efter Rees-Mogg, der er erhvervs- og energiminister, da han krydsede Victoria Square i midten af Birmingham.

Ministeren blev eskorteret af flere politibetjente, da han satte kursen mod den imødesete kongres.

- Tory-afskum, lød råbene efter ham.

Tory henviser til Det Konservative Parti, hvis medlemmer af mange i dag bliver kaldt Tories.

Rees-Mogg tog dog tilråbene med ro. Han talte med den britiske tv-station Sky News, mens det fandt sted.

- Der har været protester ved Tory-konferencer i umindelige tider. Det er ikke nyt.

- Det er en del af demokratiet. De råber, men det er helt fredeligt. Og retten til at ytre sig er en grundlæggende del af vores forfatning, sagde han.

Det er blandt andet klimaaktivister, som er sure på Rees-Mogg.

De er utilfredse med, at han er energiminister, fordi han har udtalt sig kritisk over for "klimaalarmister", og fordi han støtter fracking. Det er en omstridt metode til udvinding af olie og gas.

Ved protesterne ved partikongressen er det dog ikke kun klimaaktivister, der er mødt op.

For eksempel er også Mick, som fulgte efter ministeren med et skilt med teksten "Tory-løgne dræber", til stede. Det er han af den simple grund, at han "hader Tories".

Partikongressen har blandt andet været imødeset, fordi den ligger, på et tidspunkt hvor den nye konservative premierminister, Liz Truss, er i modvind.

Hun har fremlagt en plan for at skabe økonomisk vækst, som er blevet voldsomt kritiseret af investorer og økonomer.

I forbindelse med kongressen siger hun i et interview med BBC, at hun står ved planen. Men at hun skulle have forsøgt at minimere reaktionerne på de finansielle markeder.

/ritzau/dpa