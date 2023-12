Britisk minister trækker sig efter bøvl med Rwanda-asylplan

Den britiske regering må sige farvel til én af sine ministre på et område, som trækker en del opmærksomhed for tiden.

Immigrationsminister Robert Jenrick har således trukket sig fra sin post.

Det fortæller indenrigsminister James Cleverly onsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det er bekræftet, lød det fra Cleverly, da han blev spurgt af en kollega i parlamentet, om Jenrick har trukket sig.

Opsigelsen kommer på et tidspunkt, hvor den britiske regering kæmper for at få sin plan om at sende asylansøgere til Rwanda igennem.

Efterfølgende er opsigelsen også blevet bekræftet af Jenrick selv, skriver Reuters. Han siger, at han ikke kan fortsætte som minister, da han ikke er enig i regeringens linje på immigrationsområdet.

Storbritannien og Rwanda underskrev tirsdag en ny asylaftale, efter at en tidligere udgave af planen blev afvist i det britiske retssystem.

Robert Jenrick var ikke selv til stede i det britiske parlament onsdag, hvor James Cleverly fortalte om den nye asylaftale.

Men i et brev til premierminister Rishi Sunak skriver Jenrick, at den nye lovgivning "ikke går langt nok".

- Vores regering har et ansvar for at sætte vores vitale nationale interesser over yderst omstridte fortolkninger af international lovgivning, står der i Jenricks opsigelsesbrev ifølge Reuters.

- Jeg kan ikke tage den netop fremsatte lovgivning gennem Underhuset, da jeg ikke tror på, at den giver os de bedste muligheder for at lykkes.

Den afgående immigrationsminister har siddet på posten siden oktober 2022.

Midt i november sagde den britiske højesteret nej til den oprindelige plan om at sende asylansøgere fra Storbritannien til Rwanda.

Dermed stadfæstede højesteretten en afgørelse, der tidligere var afsagt ved en lavere domstol.

Retten afviste enstemmigt den britiske regerings anke mod den tidligere dom, som fastslog, at migranter ikke kan sendes til Rwanda, fordi det østafrikanske land ikke kan betragtes som et sikkert tredjeland.

Ifølge den britiske avis The Times har Robert Jenrick sagt op, efter at Rishi Sunak har afvist et krav fra Jenrick om, at Storbritannien trækker sig fra europæiske menneskerettighedslove.

