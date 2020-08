Britisk minister tror ikke på ny fransk lov om mundbind

Frankrigs nye lov om mundbind på arbejdspladser bliver mødt med skepsis hos britisk sundhedsminister.

Det er usandsynligt, at Storbritannien vil følge Frankrig og gøre det obligatorisk at bære mundbind på arbejde, fordi undersøgelser og sporingsprogrammer viser, at de fleste bliver smittet med Covid-19 i private hjem.

Det siger den britiske sundhedsminister, Matt Hancock.

- Vi har for øjeblikket ingen overvejelser, som går i den retning", siger han til BBC til et spørgsmål om, hvorvidt briterne vil følge Frankrig.

- Der foreligger dokumentation i vort sundhedssystems programmer med undersøgelser og sporinger, der viser, at smitte i meget vidt omfang bliver spredt, når personer fra en husholdning møder en anden - som regel i et af deres hjem, siger Hancock.

- Det antal personer, som er blevet smittet på deres arbejdspladser er relativt lavt. Det er vort indtryk på baggrund af de undersøgelser, som vi har.

Den franske regering meddelte tirsdag, at det bliver obligatorisk at bære mundbind på de fleste arbejdspladser i landet.

Beskæftigelsesministeriet siger, at tiltaget skal hindre en større genopblussen af coronavirus. Det gælder på alle delte kontorer og fabrikker. Enekontorer er undtaget.

De nye regler træder i kraft 1. september. Ministeriet understreger desuden, at hjemmearbejde fortsat er den primære anbefaling for ansatte.

Frankrig indførte tidligere på året nogle af Europas strammeste coronaregler. Det var medvirkende til et fald i antallet af smittetilfælde.

Men over de senere uger er antallet af smittede igen begyndt at gå den gale vej i landet. Derfor har sundhedsmyndigheder advaret om, at der er risiko for, at coronaudbruddet igen kan komme ud af kontrol.

Regeringen har været under pres fra fagforeninger for at iværksætte sikkerhedstiltag på arbejdspladser inden september.

I september vender folk tilbage på arbejde efter lange sommerferier, og børn skal begynde i skole igen.

- Det bedste, vi kan gøre for at forberede os på tilbagevenden fra ferier, er at forsikre ansatte om, at vi sammen tager foranstaltninger for at undgå spredning af virusset, siger beskæftigelsesminister Elisabeth Borne.

