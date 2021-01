Britisk minister: Vaccine er 89 procent effektiv efter ét stik

14 til 21 dage efter første dose af Pfizer/BioNTechs vaccine indtræffer størstedelen af effekten, viser data.

En vaccine mod covid-19, der er udviklet af selskaberne BioNTech og Pfizer, er 89 procent effektiv mod virusset efter blot en enkelt dose.

Det siger Storbritanniens sundhedsminister, Matt Hancock, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Omkring 89 procent af effekten kommer mellem 14 og 21 dage efter den første dose, siger ministeren i en tale til parlamentet.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech skal gives i to omgange med få ugers mellemrum. Meldingen fra selskaberne er, at de to doser skal gives med tre ugers mellemrum.

I Storbritannien er man dog gået over til en strategi, hvor første og anden dose gives med op til 12 ugers mellemrum.

Ifølge Matt Hancock bakker de seneste data op om, at det er en bæredygtig strategi.

- Vi ser på disse data, og vi måler faktisk effektiviteten for dem, der er blevet vaccineret, ved at sammenligne data mellem de personer, som er blevet vaccineret og de personer, der er testet positive, siger han.

- Vi undersøger det, og vi vil offentliggøre resultaterne, så snart de er videnskabeligt verificerbare, tilføjer han.

Kliniske studier af Pfizer/BioNTechs vaccine viste forud for en godkendelse, at vaccinen er 95 procent effektiv til forebyggelse af covid-19 en uge efter den sidste dosis.

Storbritannien, der sidste år forlod EU, blev i starten af december det første land, der godkendte Pfizer/BioNTechs vaccine til nødbrug.

Den hurtige godkendelse blev mødt med kritik fra EU, der har fulgt den faste godkendelsesprocedure i Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

EU-Kommissionen gav den 21. december en godkendelse af vaccinen fra Pfizer/BioNTech efter anbefaling fra EMA.

