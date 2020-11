Britisk minister: Vi behøver hurtigt gennembrud om brexit

Vi er ved at løbe tør for tid til at indgå en aftale med EU om det fremtidige forhold, siger miljøminister.

Der skal ske fremskridt i brexit-forhandlingerne med EU i den kommende uge, ellers løber tiden ud, siger den britiske miljøminister, George Eustice, til Sky News.

Hvis de to parter ikke enes om en handelsaftale, vil toldmure mellem Storbritannien og EU skyde op i starten af det nye år.

Storbritannien trådte ud af EU i slutningen af januar, men en overgangsordning, der udløber til nytår, har givet briterne en midlertidig fri adgang til det europæiske marked.

- Dette må nødvendigvis blive en uge, hvor tingene bevæger sig, når vi bryder os vej gennem nogle af disse svære emner og når til et udkomme, siger Eustice.

- At vi i det mindste skaffer os nogle overskrifter eller aftaler, om man så må sige.

- Ellers bliver det temmelig vanskeligt. Og vi er ved at løbe tør for tid til at igangsætte det, føjer han til.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, møder mandag op til nye forhandlinger i London med den konservative britiske regerings forhandler, David Frost.

Op til weekenden havde de to også møder i London. En EU-kilde beskrev over for BBC et af møderne som "koldt og brutalt".

EU' stats- og regeringschefer holder torsdag et virtuelt topmøde. Mange medier har gættet på, at hvis der ikke er forhandlet en handelsaftale mellem briterne og EU til den tid, så kan løbet være tæt på at være kørt.

/ritzau/