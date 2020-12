Britisk minister: Vi når måske ikke en aftale med EU

Forhandlinger om en handelsaftale med EU er kørt fast, siger den britiske minister Michael Gove.

Forhandlingerne mellem Storbritannien og EU om en handelsaftale er kørt fast, når det gælder fiskeri og retstilstanden i et eventuelt nyt samarbejde.

Det siger den britiske minister med ansvar for brexit, Michael Gove, tirsdag, skriver Reuters.

EU forlanger for meget, mener han.

Gove siger tirsdag morgen til tv-kanalen ITV, at "vi måske ikke vil nå en forhandlet aftale".

EU's brexit-forhandler, Michel Barnier, har været i London siden fredag for i sidste øjeblik at nå en aftale.

Storbritannien trådte først på året ud af EU, men har været en del af det indre marked i en overgangsordning, der udløber til nytår.

Hvis det ikke lykkedes at indgå en aftale om en fortsat fri adgang for briterne til det europæiske marked, vil der fra 1. januar skyde toldmure op mellem EU og Storbritannien.

- EU ønsker stadig at tage broderparten af fiskeriet i vore farvande. Og det er bare ikke fair, når man husker på, at vi forlader EU, siger Gove til tv-stationen Sky tirsdag morgen.

- EU ønsker stadig at binde os til den måde, som de gør tingene på, fremhæver han.

Han siger, at EU's delegation insisterer på, at det er EU's regler, der gælder, hvis der skulle være en eller anden strid i et eventuelt samarbejde om handel.

EU har under hele forløbet fastholdt, at hvis briterne vil handle i det indre marked, så må det ske efter europæiske regler. Det betyder, at man ikke må forvride konkurrencen med egne regler.

Og i sidste ende skal briterne være villige til at underkaste sig afgørelser ved Den Europæiske Domstol.

Det har den britiske regering kategorisk afvist under hele forløbet.

Barnier selv er tavs om forhandlingerne. Flere medier skriver, at han vil blive i London højst to dage endnu.

Han blev mandag på vej ind til en ny runde forhandlinger spurgt, om der er grund til optimisme. Han nøjedes med at svare, at "der er grund til at være beslutsom".

/ritzau/