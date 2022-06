Britisk ministerium: Rusland tæt på at indtage Luhansk

Det britiske forsvarsministerium siger fredag i en daglig opdatering om krigen i Ukraine, at russiske styrker nu kontrollerer over 90 procent af Luhansk og formentligt vil kunne have kontrol over hele området i løbet af to uger.

- Men set i forhold til Ruslands oprindelige plan, så er ingen af de strategiske mål blevet opnået, hedder det.

I opdateringen fremhæves det også, at Ruslands oprindelige mål med invasionen af Ukraine efter 100 dages krig er mislykkedes, men at Moskva nu har opmærksomheden rettet mod Donbas, hvor dets militær nu har "taktisk succes".

- Rusland er tæt på at have indtaget hele Luhansk, som sammen med Donetsk er de to ukrainske udbryderregioner, som udgør Donbas, hedder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kampene er koncentreret ved byen Lysytsjansk, som ligger over for Sjevjerdonetsk ved Siverskyj-Donetsk-floden.

Russiske styrker har siden torsdag kontrolleret Sjevjerdonetsk, og ifølge britiske militæranalytikere i forsvarsministeriet vil det være afgørende for russerne at krydse Siverskyj Donets-floden for at sikre sig kontrol over Luhansk.

Flodbredden er kontrolleret af ukrainske styrker på afgørende steder og broer er ødelagt, hed det i én tidligere opdatering fra det britiske forsvarsministerium.

Michael Mandelbaum, som er direktør for det udenrigspolitiske institut ved Johns Hopkins-universitetet, skriver i en kronik, som er sendt til NTB, at slaget om Donbas kan være et afgørende slag i krigen.

– Hvis den russiske hær får succes med sit forehavende, så vil den styrke sit greb om en betydelig del af nabolandet og måske bruge området som base i et nyt forsøg på at erobre hele Ukraine. Eller de kan blive opmuntret til at invadere andre naboer, skriver Mandelbaum.

– Hvis de ukrainske styrker vinder, så vil de ikke blot have reddet landet. De vil have tilføjet et hårdt og muligvis fatalt slag mod Vladim Putins mål om at ændre sikkerhedssituationen i Europa efter Den Kolde Krig, pointerer Mandelbaum.

/ritzau/Reuters