Britisk økonomi og covidkrise dominerer lederopgør

Den tidligere britiske finansminister Rishi Sunak, som er den ene af to kandidater, der kæmper om at efterfølge premierminister Boris Johnson i næste måned, mener, at der blev begået alvorlige i den britiske regerings håndtering af covid-19-pandemien.

- Det var en fejltagelse at give forskere og læger så mange beføjelser. Og omkostningerne ved nedlukningen af samfundet blev holdt skjult, siger Sunak, der rivaliserer med udenrigsminister Liz Truss om at blive den næste konservative leder.

De omkring 200.000 medlemmer af det konservative parti er i gang med at stemme om, hvem der skal være partiets næste leder og dermed premierminister.

Resultatet af en urafstemning vil blive offentliggjort mandag den 5. september.

Stigende priser og leveomkostninger dominerer den politiske debat omkring deres opgør. Truss ligger lige nu bedst i meningsmålingerne.

Briterne har en inflation på over 10 procent - det højeste niveau i 40 år. Landet er tæt på recession, og stigende energipriser har fået mange til at frygte for vinteren.

En undersøgelse foretaget af Yorks universitet tyder på, at over halvdelen af husholdningerne i landet - omkring 15 millioner indbyggere - ikke vil have råd til at varme deres boliger ordentligt op til januar.

Truss har lovet skattelettelser, mens Sunak advarer mod falske løfter på baggrund af en dyb økonomisk krise.

