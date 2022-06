Hospital undskylder, efter at man sendte par hjem med fire måneder gammelt dødfødt foster i en Tupperware-bøtte, fordi ingen ville tage ansvar for det

For et britisk par var det slemt nok, at de vidste, at kvinden gik rundt med et livløst foster i livmoderen.

Fødselslægerne på et hospital i London havde konstateret, at fosteret ikke længere havde en puls fire måneder henne i graviditeten. Kvinden havde søgt hospitalshjælp, efter at hun fik voldsomme blødninger.