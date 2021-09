Britisk parlament godkender Johnsons plan om nye skatter

Det britiske parlament godkender ved en afstemning premierminister Boris Johnsons plan om at hæve skatter for at sikre penge til at komme landets skrantende sundheds- og socialvæsen til undsætning.

Det sker med 319 stemmer imod 248.

Den konservative premierminister har gjort nogle af sine partikolleger vrede ved at bryde et valgløfte om ikke at øge skatterne i Storbritannien.

Men det sker nu ved at øge det nationale forsikringsbidrag. Det skal hæves med 1,25 procentpoint. De nye skatter skal betales af både arbejdstagere og arbejdsgivere.

Det skal give ekstra 12 milliarder pund (104 milliarder kroner) om året. Pengene skal gå til sociale velfærdsordninger, herunder plejehjem, hvor behovet ventes at bliver fordoblet over de næste to årtier. Det skyldes, at de ældre vil komme til at tælle langt flere i fremtiden.

Der skal også pumpes penge ind i de offentlige hospitaler, der har måttet kanalisere mange af deres ressourcer ind i behandlingen af covid-19. Det har ført til lange ventelister på hospitalerne.

Flere millioner har måttet vente i flere måneder på at blive behandlet for andre lidelser.

/ritzau/Reuters