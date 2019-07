Britisk parlament svækker mulighed for brexit uden aftale

De britiske parlamentsmedlemmer har torsdag igen vist deres vilje til at undgå et brexit uden aftale.

Storbritanniens parlament har torsdag gjort det sværere for landets kommende premierminister at gennemføre brexit uden en aftale med EU.

Det står klart efter en afstemning i Underhuset torsdag eftermiddag.

Forslaget, der blev vedtaget med 315 stemmer for og 274 imod, skal forhindre den britiske regering i at suspendere det britiske parlament i ugerne op til den planlagte brexitdato den 31. oktober.

Parlamentet har også tidligere vist vilje til at undgå et brexit uden aftale.

Det er endnu uklart, hvem der er Storbritanniens premierminister, når briterne efter planen forlader EU senest den 31. oktober.

Det står dog klart, at det bliver enten den tidligere udenrigsminister og London-borgmester Boris Johnson eller udenrigsminister Jeremy Hunt.

Boris Johnson har tidligere åbnet for netop at suspendere parlamentet, hvis det forsøger at blokere for hans brexitplan.

Han har understreget, at Storbritannien bør forlade EU som planlagt - også selv om det skulle betyde et farvel uden en skilsmisseaftale. Det samme har den anden premierministerkandidat, Jeremy Hunt, udtalt.

Flere ministre undlod torsdag at stemme i Underhuset. Og det skuffer den nuværende britiske premierminister, Theresa May.

- Premierministeren er selvsagt skuffet over, at flere ministre ikke stemte i eftermiddag. Der er ingen tvivl om, at hendes efterfølger vil tage det med i overvejelserne, når han udformer en ny regering, siger en talsmand for May.

Det britiske farvel til EU har været lang tid undervejs.

I juni 2016 stemmer briterne for at forlade det europæiske fællesskab.

Den 29. marts 2017 meddeler briterne officielt EU, at landet vil melde sig ud af samarbejdet. Af EU-traktatens artikel 50 fremgår det, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det effektueres.

Siden er brexit blevet udskudt, og det står nu til at ske senest 31. oktober.

/ritzau/Reuters