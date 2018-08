Britisk rapport: Nødhjælpssektoren har set gennem fingre med seksuelt misbrug

Nødhjælpsarbejderes seksuelle udnyttelse af sårbare personer i kriseområder er omfattende, og rapport beskylder organisationer for at være medskyldige

En pige fik en dollar – lidt over seks kroner – før hun blev voldtaget af en nødhjælpsarbejder.

Det er en af de skræmmende, men langt fra enestående historier, der står at læse i en rapport, som det britiske parlamentsudvalg for udviklingshjælp præsenterede i denne uge. Udvalget kommer med en stærk kritik af den måde, som nødhjælpsorganisationer har håndteret og tilmed accepteret, at deres udsendte enten har brugt prostituerede eller forgrebet sig på de mennesker, som de var sendt ud for at beskytte.

”Vi ved, at folk, der har tendenser til at begå seksuelle overgreb, bliver tiltrukket af arbejdet i nødhjælpsorganisationer, og vi ved, at det er et omfattende iboende problem,” siger formanden for parlamentsudvalget, Labours Stephen Twigg, til BBC.

Han kritiserer organisationerne for at have været mere fokuserede på at beskytte deres rygte end at tage hånd om problemerne.

Rapporten er en udløber af afsløringerne i februar af, at nødhjælpsarbejdere fra den store britiske nødhjælpsorganisation Oxfam havde begået seksuelle overgreb, mens de var udsendt i katastrofeområder i Haiti og Tchad. Skandalen fik flere direktører til at trække sig og ramte også andre organisationer.

Det konservative parlamentsmedlem Pauline Latham finder det skræmmende, at piger og kvinder er blevet misbrugt i en situation, hvor de netop havde brug for beskyttelse.

”Vi har i udvalget set beviser på voldtægt, betaling for sex med mad, at kvinder bliver kaldt prostituerede, når de rent faktisk er desperate kvinder, som er nødt til at finde mad til deres familier. Vi har hørt om unge piger, der er udsat for trafficking, og som bliver udnyttet af disse mænd. Det er absolut chokerende, at disse gerningsmænd ikke behandler dem som mennesker,” siger Pauline Latham til avisen The Guardian.

Det er ikke kun udviklingsorganisationer, der bliver kritiseret. Det gælder også fredsbevarende FN-styrker, som særligt i Haiti og Elfenbenskysten har begået talrige overgreb. Rapporten citerer blandt andre en 14-årig dreng fra Elfenbenskysten for, at de fredsbevarende styrker efterspurgte piger på hans egen alder.

”Ofte var det otte til 10 mænd, som ville deles om to til tre piger. De brugte også deres mobiltelefoner til at filme dem,” fortæller drengen.

Blandt de organisationer, der blev ramt af skandalen i Haiti, er den katolske organisation Cafod. Dens direktør hilser rapporten velkommen og erkender, at der er behov for at gøre op med en hidtidig kultur af benægtelse.

”Vi finder resultaterne i rapporten dybt bekymrende, og vi er enige i, at internationale udviklingsorganisationer må samarbejde om at løse de problemer, som der nu er kastet lys over. Vi må arbejde på at sikre, at vore politikker og kulturen i vore organisationer afslører og stopper enhver udnyttelse,” siger direktør Chris Bain til det katolske magasin The Tablet.