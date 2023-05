Britisk politi har anholdt 52 under kroning af kong Charles

52 personer er blevet anholdt i forbindelse med kroningen af kong Charles i Storbritannien lørdag.

Det meddeler politiet i den britiske hovedstad.

De 52 er blevet anholdt for en række forskellige lovovertrædelser.

Det spænder lige fra slagsmål over besiddelse af narkotika til forstyrrelse af den offentlige orden eller planer om at forstyrre dagens store royale begivenhed.

Alle 52 anholdte er fortsat i politiets varetægt omkring klokken 18.30 dansk tid.

Tidligere lørdag meddelte organisationen Republic, at flere personer, som deltog i en protest mod det britiske kongehus lørdag formiddag, blev anholdt i London.

Det skete forud for kroningen af kong Charles, oplyste organisationen.

- Hundredvis af plakater blev beslaglagt. Er dette demokrati?, spurgte organisationen på Twitter.

Demonstrationen var lovligt anmeldt.

Indsatsleder Karen Findley udtaler i meddelelsen fra politiet i London, at politiet har været massivt til stede i London, efter det fik informationer om, at nogle kunne finde på at afbryde processen omkring kroningen af kong Charles.

- Vi kan absolut forstå den bekymring, der har været fra offentligheden efter de anholdelser, som vi foretog her til morgen, siger Findley.

- Protest er lovlig, og den kan være forstyrrende.

Indsatslederen siger videre, at politiet har været til stede ved flere protester uden at gribe ind eller foretage anholdelser.

Men "vi har også en pligt til at gribe ind, når protester bliver kriminelle og kan forårsage alvorlige forstyrrelser", lyder det i meddelelsen.

Politiet er tidligt lørdag aften fortsat til stede ved en demonstration omkring Trafalgar Square, lyder det videre i meddelelsen.

