Britisk politi har fundet flaske med russisk nervegift

En lille flaske med nervegiften Novichok er fundet i et hus i Storbritannien.

Britisk politi har fundet en flaske indeholdende nervegiften Novichok i det hus, hvor en 45-årig mand i sidste måned blev fundet syg.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Onsdag 11. juli blev en lille flaske fundet under gennemsøgningen af Charlie Rowleys hjem i Amesbury, siger politiet i en udtalelse.

- Videnskabsmænd har nu bekræftet over for os, at væsken i flasken er Novichok.

Huset tilhører 45-årige Charlie Rowley, der er fra Amesbury nær Salisbury, hvor hans 44-årige veninde søndag døde af nervegiften.

Parret blev sammen indlagt sidst i juni.

Nervegiften, der blev udviklet af Sovjetunionen i 1970'erne og 1980'erne, vakte opsigt for måneder tilbage, da det 4. marts blev anvendt til at forgifte den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter, Julia.

De overlevede attentatforsøget efter at have modtaget behandling på Salisbury District Hospital.

