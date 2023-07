Britisk politi indleder flere Partygate-efterforskninger

Britisk politi har genåbnet en efterforskning i den såkaldte Partygate-skandale om muligt brud på covid-19-restriktioner ved en begivenhed afholdt i hovedkvarteret hos Det Konservative Parti.

Samtidig er en ny efterforskning af en sammenkomst i parlamentet blevet indledt.

Det oplyser politiet tirsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den genåbnede sag handler om en sammenkomst blandt kampagneansatte hos den tidligere konservative borgmesterkandidat i London Shaun Bailey.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Sky News har videomateriale vist ansatte danse, mens London var under strenge coronarestriktioner. Det skal være sket 14. december 2020.

I den nye sag undersøges en begivenhed i det britiske parlament.

Her var der ifølge Sky News tale om en fødselsdagsfest for baronesse Jenkin af Kennington, som er hustru til et konservativt parlamentsmedlem.

Den begivenhed fandt sted 8. december 2020.

Til gengæld har det britiske politi ikke fundet anledning til at genåbne sager om brud på restriktioner af tidligere premierminister Boris Johnson i Downing Street og på premierministerens landsted Chequers.

Boris Johnson og over 120 embedsfolk har tidligere modtaget bøder for sammenkomster på Downing Street under pandemien.

/ritzau/