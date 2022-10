Britisk politi undersøger spark og slag ved anti-Kina-protest

En video af en demonstrant, der bliver slået og sparket af ansatte på det kinesiske konsulat i Manchester, er begyndt at slå storpolitiske gnister.

Tirsdag er den kinesiske chargé d’affaires i Storbritannien blevet indkaldt til det britiske udenrigsministerium for at svare for sig. Chargé d’affaires betegner en diplomat med lavere rang end ambassadøren.

Episoden fandt sted søndag. Her afholdt 30-40 mennesker en protest imod udviklingen i Hongkong. Protesten fandt sted i anledning af partikongressen for det kommunistiske parti i Kina.

En video, som tv-stationen BBC har fået fat i, viser, hvordan flere mænd fra det kinesiske konsulat, nogle af dem iklædt hjelme og beskyttelsesveste, hiver bannere ned fra protesten.

På et tidspunkt hiver de fat i en mand med stor kasket og hestehale, der bliver trukket gennem en port på konsulatets grund. Han bliver kastet til jorden, hvorefter han bliver slået og sparket, mens han ligger ned.

Ifølge Kinas udenrigsministerium havde protesten bevæget sig ind på konsulatets grund.

- Forstyrrende elementer gik illegalt ind på konsulatet i Manchester og udgjorde en fare for Kinas diplomatiske tilstedeværelse, lyder det tirsdag fra Wang Wenbin, der er talsmand for Kinas udenrigsministerium.

- Diplomatiske institutioner fra alle lande har ret til at tage de nødvendige foranstaltninger for at sikre freden og værdigheden på deres grund.

Det er ikke helt den opfattelse af episoden, som findes i Storbritannien.

Her måtte den pågældende mand, der hedder Bob, er i 30'erne og er immigreret fra Hongkong til Storbritannien, tilbringe natten på hospitalet.

Politiet i Manchester har åbnet en efterforskning af sagen. En talsmand for den britiske premierminister, Liz Truss, udtalte "dyb bekymring" over beretningerne om episoden.

Tirsdag er det britiske udenrigsministerium også trådt ind i sagen. I en udtalelse oplyser viceminister i udenrigsministeriet Jesse Norman:

- Udenrigsministeren har indkaldt den kinesiske chargé d’affaires fra den kinesiske ambassade i London for at udtrykke hendes majestæts regerings dybe bekymring over episoden og kræve en forklaring for personalet på konsulatets handlinger.

/ritzau/Reuters