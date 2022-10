Britisk premierminister i uvejr slækker lidt på omstridt skatteplan

Den britiske premierminister, Liz Truss, siger på et kort pressemøde, at hun stik mod sin tidligere plan vil lade selskabsskatten stige.

Den vil stige til 25 procent og styrke de britiske statsfinanser med 18 milliarder pund.

Det er nyheden, efter hun tidligere på dagen fyrede sin finansminister, Kwasi Kwarteng, og erstattede ham med den erfarne konservative politiker Jeremy Hunt.

Men de få spørgsmål, som hun svarer på fra journalister, handler om, hvorvidt hun kan blive som premierminister. For har Kwarteng ikke blot handlet, som hun havde ønsket det med en kontroversiel skatteplan, der skulle sikre britisk vækst, spurgte journalisterne.

Flere ugers uro på de finansielle markeder har fået pundet til at dykke. Det er udløst af det såkaldte minibudget - en skatteplan - som Kwarteng præsenterede i sidste måned på vegne af Liz Truss' konservative regering.

Det indeholdt en stor hjælpepakke, der skal sikre, at mange briter kan klare sig gennem en vinter med meget høje energipriser. Men mest kontroversielt indeholdt den meget store ufinansierede skattelettelser til især de mest velhavende i Storbritannien.

Vel og mærke på et tidspunkt hvor den britiske gæld er vokset stærkt, og de økonomiske konsekvenser af brexit bliver tydeligere.

Truss lover på pressemødet, at regeringen vil bruge længere tid på at rulle sin skatteplan ud.

- Vi er nødt til at handle nu for at forsikre markederne om vores finansielle disciplin, siger hun.

Hendes ord er dog ikke nok til at sikre pundets stilling. Det faldt lige efter hendes pressemøde.

/ritzau/