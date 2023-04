Britisk premierminister undersøges for mulig interessekonflikt

Det britiske parlaments kommissær for opretholdelse af retningslinjer har påbegyndt en undersøgelse af premierminister Rishi Sunak.

Det fremgår af en liste over undersøgelser på parlamentets hjemmeside mandag.

Undersøgelsen blev åbnet 13. april og handler om Sunaks erklæringer om interessekonflikter - eller mangel på samme.

Undersøgelsen har forbindelse til aktier, som Sunaks hustru, Akshata Murthy, ejer. Det oplyser en talsperson for Sunak.

Aktierne har hun i et børnepasningsselskab, der står til at få økonomisk gavn af politiske tiltag, som er blevet meddelt i finansloven.

Premierministerkontoret melder sig klar til at samarbejde med kommissæren og undersøgelserne.

- Vi hjælper med glæde kommissæren med at få afklaret, hvordan dette på transparent vis er blevet erklæret som en ministeriel interesse, oplyser Sunaks talsperson.

Kommissæren er ansvarlig for at sikre, at Underhusets regler og retningslinjer overholdes.

På kommissærens egen hjemmeside er der ikke yderligere detaljer om det mulige regelbrud.

Ifølge retningslinjerne skal alle medlemmer af parlamentet give "information om enhver økonomisk interesse, som med rimelighed kan antages af andre at øve indflydelse på medlemmers handlinger, taler eller stemme (...)".

Hvis undersøgelsen finder, at Sunak har brudt retningslinjerne, kan kommissæren blandt andet kræve, at premierministeren erkender at have begået en fejl og skal undskylde for den.

I mere alvorlige tilfælde kan sagen blive overdraget til udvalg med magt til at komme med yderligere sanktioner.

Det kan for eksempel være krav om skriftlige eller mundtlige undskyldninger. Det kan dog også være tilbageholdelse af løn, suspendering fra tjeneste i en periode eller bortvisning.

/ritzau/Reuters