Britisk prins afviser at have kendt til Epsteins forbrydelser

Prins Andrew hverken så eller mistænkte kriminel adfærd fra overgrebsanklaget amerikansk rigmands side.

Den britiske prins Andrew siger, at han ikke havde noget kendskab til eller nogen mistanke om, at hans tidligere ven Jeffrey Epstein stod bag forbrydelser.

Det siger prinsen lørdag i en udtalelse, efter at han i britiske medier har fået kritik for sin forbindelse til Epstein.

Finansmanden Jeffrey Epstein var anklaget for overgreb mod adskillige mindreårige piger og menneskehandel med seksuel udnyttelse for øje.

Amerikanske myndigheder fortsætter med at efterforske sagen for at finde ud af, om andre var involveret i forbrydelserne.

Epstein var varetægtsfængslet og risikerede op til 45 års fængsel, men begik selvmord i fængslet for to uger siden.

- På intet tidspunkt i løbet af den begrænsede tid, jeg tilbragte sammen med ham, hverken så, overværede eller mistænkte jeg nogen opførsel af den slags, der efterfølgende førte til hans anholdelse og domsafsigelse, udtaler prins Andrew.

Epstein indgik i 2008 et forlig i en rufferisag om prostitution af en pige under 18 år. Det medførte en dom på 13 måneders fængsel under særligt lempelige forhold.

Britiske medier har kritiseret prins Andrew kraftigt for forbindelsen til Epstein. Senest har tabloidaviserne lagt en video frem, der angiveligt viser Andrew vinke farvel til en kvinde, der forlader Epsteins hjem i 2010.

- Det var en fejl at omgås ham efter hans løsladelse i 2010, skriver prins Andrew i udtalelsen lørdag.

Videoen er en af flere afsløringer af venskabet mellem den britiske prins og den amerikanske rigmand.

Gennem årene har Epstein plejet omgang med forskellige politikere og berømtheder. Ud over prins Andrew kendte Epstein blandt andre Donald Trump, inden denne blev valgt til USA's præsident, og tidligere præsident Bill Clinton.

/ritzau/AFP