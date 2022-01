Den britiske prins Andrew er anklaget for overgreb og misbrug af Virginia Giuffre, da hun var 17 år.

Britisk prins får nej til at undgå retssag om overgreb

En amerikansk dommer har onsdag sagt nej til den britiske prins Andrews anmodning om at afvise et sagsanlæg om misbrug og overgreb.

Det viser en afgørelse fra retten.

Prins Andrew er ved et civilt søgsmål anklaget af kvinden Virginia Giuffre. Hun beskylder prinsen for overgreb og misbrug af hende, da hun var 17 år og styret af den afdøde finansmand Jeffrey Epstein.

Prinsens advokater har hævdet, at Giuffre frasagde sig rettigheden til at sagsøge ham, da hun i 2009 indgik et retligt forlig med Epstein.

- Det var Virginia Giuffres hensigt at frikende en bred kategori af enkeltpersoner - heriblandt kongelige og forretningsmænd, har prinsens advokat Andrew Brettler tidligere sagt om forliget.

Men den fortolkning har dommeren altså ikke været enig i.

Prinsens overgreb mod Giuffre skal være sket i 2001 i Jeffrey Epsteins hus i New York og på hans private ø i Caribien. Prins Andrew var på det tidspunkt i den amerikanske rigmands omgangskreds.

Epstein blev i 2019 anholdt og varetægtsfængslet i en omfattende sag om påstået misbrug af mindreårige. Men han nåede aldrig at komme for retten.

Epstein blev fundet død i sin fængselscelle i august 2019. Ifølge retsmedicinere havde han begået selvmord.

I slutningen af december sidste år blev Epsteins tidligere kæreste og samarbejdspartner Ghislaine Maxwell kendt skyldig i seks ud af syv anklagepunkter om, at hun hjalp ham med at skaffe unge piger.

Det var i øvrigt Ghislaine Maxwell, som i 1990'erne præsenterede prins Andrews og Epstein for hinanden.

/ritzau/