Britisk rapport: Putin annekterer del af Ukraine fredag

Det er sandsynligt, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tale i det russiske parlament fredag vil erklære, at Rusland annekterer besatte regioner i Ukraine og gør dem til en del af Den Russiske Føderation.

Det rapporterer det britiske forsvarsministerium med henvisning til efterretningsoplysninger.

Rapporten kommer kort før afslutninger af russisk-organiserede folkeafstemninger i fire østlige regioner i Ukraine.

En stor del af de pågældende regioner kontrolleres af de russiske styrker.

USA, EU og G7-landende har i skarpe vendinger fordømt folkeafstemningerne i regionerne i Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraine, som de siger er i strid med FN's charter og folkeretten.

– Vi vil aldrig anerkende disse folkeafstemninger, som ser ud til at være et skridt mod en russisk annektering, hed det i udtalelser fra de store industrilande i G7-gruppen i weekenden.

- Folkeafstemningerne er illegitime og har ingen juridisk betydning, hed det.

Folkeafstemningerne, som er blevet holdt over fem dage, begyndte fredag og afsluttes i eftermiddag.

Indbyggerne har stemt om, hvorvidt de fire ukrainske regioner skal indlemmes i nabolandet Rusland.

De russiske styrker har i denne måned tabt meget terræn på slagmarken både i det østlige og sydlige Ukraine, hvilket ifølge iagttagere har tvunget Putin til at fremskynde folkeafstemningerne, som Moskva mener vil cementere russernes autoritet i regionen.

Putin har sagt, at Rusland vil anvende alle tilgængelige midler til at forsvare dets territorium, hvilket forekommer at være en trussel om at bruge strategiske atomvåben til at forhindre Ukraine hær i at generobre territorierne.

Putin har også indkaldt omkring 300.000 soldater af reserven, hvilket har udløst uroligheder i nogle dele af Rusland og fået en del russiske mænd til at flygte til nabolande.

Foreløbige resultater fra russisk organiserede folkeafstemninger, som er gennemført uden uafhængige observatører, ventes senere i dag eller i de kommende dage.

Ruslands parlament er ifølge det russiske nyhedsbureau Tass ved at gøre klar til at behandle en lov om annektering af russisk-kontrollerede områder i Ukraine i denne uge.

/ritzau/Reuters