Britisk regering accepterer lønhop til offentligt ansatte

Lærere, betjente, læger og andre offentlig ansatte i Storbritannien kan se frem til vokseværk på lønsedlen.

Torsdag har et ellers betændt forhold med strejker og protester fra offentlige grupper nået, hvad der ligner en afslutning.

Et uafhængig udvalg er kommet med et forslag til, hvor meget de forskellige offentlige grupper bør stige i løn. Det forslag har den britiske regering taget til sig. Det samme har de offentlige ansattes fagforeninger.

Derfor sendes forslaget nu til afstemning blandt medlemmerne i fagforeningerne. Her anbefaler fagforeningernes top et ja.

Forslaget indeholder en række konkrete lønstigninger til bestemte faggrupper.

Betjente får en lønstigning på syv procent. Nyuddannede læger seks procent. I det britiske forsvar får de fem procent.

Uenigheden om lønnen har medført strejker flere steder i det offentlige. Eksempelvis har læger, radiografer og andre dele af sundhedsvæsnet i Storbritannien varslet strejker de kommende dage.

Lønhoppet kommer ikke til at udligne de prisstigninger, der har været i Storbritannien det seneste år. Inflationen ligger på 8,7 procent i Storbritannien.

Den britiske regering har heller ikke tænkt sig at bruge flere penge på lønstigningerne. Det siger den højest rangerede juniorminister i det britiske finansministerium, John Glen.

Eksempelvis skal lønningerne til lærerne findes internt på uddannelsesministeriets område.

Derudover skal øgede afgifter på arbejds- og turistvisa indbringe indtægter til de områder, hvor de ikke kan findes internt på et område.

Løsningen er et resultat af, at den britiske regering ikke kun har været presset af utilfredse offentlig ansatte.

Den britiske regering skal også håndtere en voksende statsgæld. I maj voksende den sig større end landets årlige bruttonationalprodukt.

Samtidig har Storbritannien store problemer med at få kvalt inflationen i landet. Den britiske inflation er større end eksempelvis i Danmark, USA eller de lande med euroen.

Premierminister Rishi Sunak, der også kæmper med dårlige meningsmålinger, har lovet at få sænket inflationen. Det siger han torsdag, at han stadig tror på, at han kan levere trods lønstigningerne.

/ritzau/Reuters