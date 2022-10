Britisk regering ændrer skatteplan for de rigeste

Den britiske regering ændrer en udskældt plan om skattelettelser for de briter, som har de højeste indtægter.

Det sker, efter at forslaget har udløst stærk kritik i det konservative regeringsparti.

Finansminister Kwasi Kwarteng siger mandag, at "vi har lyttet til kritikken."

Han siger, at regeringen med ændringen kan fokusere mere på gennemførelsen af de øvrige dele af pakken med reformer.

Kwarteng sendte chokbølger gennem de finansielle markeder, da han i sidste måned lancerede en plan for et minibudget med sænkede skatter. Heriblandt en nedsættelse af marginalskatten for de rigeste. Den skulle ifølge planen sættes ned fra 45 procent til 40 procent.

Meddelelsen om de ændrede planer kommer, før Kwarteng senere mandag skal tale om den nye regerings økonomiske politik. Det sker på de konservatives partikongres, der foregår i Birmingham.

Den britiske premierminister, Liz Truss, sagde i et tv-interview med BBC søndag, at hun skulle have gjort mere for at forberede lanceringen af hendes regerings omstridte plan for at skabe økonomisk vækst.

Truss understregede også, at hun skulle have forsøgt at minimere reaktionerne på de finansielle markeder.

Liz Truss gjorde det dog samtidig klart, at hun står ved hovedpunkterne i regeringens nye plan.

/ritzau/Reuters