Britisk regering dropper karantænekrav for over 50 lande

Transportminister bekræfter, at der er udarbejdet liste over lande, hvorfra indrejse ikke udløser karantæne.

Den britiske regering dropper stramme karantænekrav for indrejsende fra mere end 50 lande.

Det bekræfter den britiske transportminister, Grant Shapps, fredag ifølge flere britiske medier, heriblandt BBC.

- Der vil komme en liste med over 50 lande. Hvis man lægger de oversøiske territorier oven i, er det omkring 60, siger han.

Storbritannien har indført obligatorisk karantæne for alle indrejsende i et forsøg på at bremse smittespredningen af coronavirus.

Kravene er upopulære blandt mange briter, der gerne vil have mulighed for at tage på sommerferie. Også luftfartsselskaberne har lagt pres på regeringen for at få den til at afskaffe karantænekravet.

Grant Shapps oplyser, at den fulde liste over lande, der nu bliver fritaget karantænekravene, vil blive offentliggjort senere fredag.

Ifølge BBC står blandt andet Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien på listen.

Karantænekravene vil ifølge mediet blive ophævet fra 10. juli.

