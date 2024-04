Britisk regering overvejer at sende soldater til Gazastriben

Britiske soldater kan få til opgave at køre lastbiler med nødhjælp ind i Gazastriben fra den anløbsbro, som USA torsdag påbegyndte arbejdet med.

Det britiske medie BBC erfarer, at den britiske regering overvejer at sende soldater til det palæstinensiske område.

USA's regering har svoret, at ingen af landets soldater vil gå ind på landjorden i Gaza.

De amerikanske styrker vil bo og sove på et skib ved havnen, som bliver etableret.

De britiske styrkers opgaver vil dermed være at køre lastbilerne med nødhjælp af skibene, der lægger til i havnen, og ind i det palæstinensiske område.

Hverken det israelske forsvar, IDF, eller det britiske forsvarsministerium har villet kommentere historien over for BBC.

Den nye havn til nødhjælp blev foreslået af USA og forventes at kunne tages i brug i begyndelsen af maj.

I første omgang vil omkring 90 lastbiler dagligt kunne køre i land i havnen.

Når havnen er helt operationsdygtig, vil den dagligt kunne facilitere 150 lastbiler, som kører i land.

Der er især brug for vand, mad og medicin. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har advaret mod, at befolkningen i Gaza er ved at sulte ihjel.

Gazastriben blev i det store og hele afskåret fra forsyninger fra Israel, efter at den væbnede bevægelse Hamas angreb Israel 7. oktober sidste år.

Flere end 1100 mistede ifølge Israel livet, og flere hundreder blev bragt til Gazastriben som gidsler. 129 mangler stadig at blive løsladt, men der er usikkerhed om, hvor mange af dem som stadig er i live.

De to har siden ligget i krig i Gazastriben, hvor flere end 34.000 mennesker ifølge de lokale sundhedsmyndigheder, som er under kontrol af Hamas' politbureau, har mistet livet.

Gazastriben er et palæstinensisk område, som ligger mellem Israel, Egypten og Middelhavet. Det er på størrelse med den danske ø Mors, og der bor cirka 2,3 millioner mennesker.

