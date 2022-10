Britisk regering skrotter størstedelen af sine skattelettelser

Den britiske regering skrotter næsten alle forslag om skattelettelser, oplyser den nyudnævnte finansminister Jeremy Hunt i en tv-tale.

Da Liz Truss i starten af september blev ny premierminister efter Boris Johnson, lagde hun og hendes finansminister Kwasi Kwarteng hurtigt et såkaldt minibudget frem med en række skattelettelser.

Blandt andet aflyste Truss og Kwarteng en planlagt stigning i selskabsskatten og ville sænke skatten med ét procentpoint.

Samtidig ville den nye regering fortsætte sine støtteordninger til briter, der er ramt på pengepungen af stigende energipriser.

Pengene til skattelettelserne og støtteordningen skulle findes ved, at den britisk stat skulle optage lån.

De ufinansierede skattelettelser blev dog mødt med et rædselsskrig på de finansielle markeder, og renten på de britiske statsobligationer bankede i vejret.

Uroen på de finansielle markeder blev så stor, at den britiske centralbank måtte træde til og købe britiske statsobligationer for at dæmpe gemytterne.

Det kostede også finansministeren jobbet, som i sidste uge blev overtaget af Jeremy Hunt.

Hunt var en af de formandskandidater, som Liz Truss slog i kampen om at afløse Boris Johnson og betragtes som tilhørende en anden fløj af partiet end Truss og Kwarteng.

Jeremy Hunt er også omgående gået i gang med at ændre kurs. Det kulminerede altså i tv-talen mandag.

Her annoncerede han, at stort set alle skattelettelser, herunder på selskabsskat og indkomstskat, er smidt i skraldespanden.

- På et tidspunkt, hvor markedet beder om stabilitet, er det ikke det rigtige at låne for at betale for skattelettelser, sagde han i tv-talen.

Støtten til de briter, der er ramt af dyre energiregninger, vil forsætte indtil april, lød det videre.

I alt vil de skrottede skattelettelser forbedre den britiske stats finanser med 32 milliarder pund, vurderer Hunt.

/ritzau/