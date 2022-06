Britisk regering ved ikke hvornår fly sendes til Rwanda

Jeg tror ikke, at jeg kan give en præcis dato for første fly, siger justitsminister Dominic Raab.

Storbritanniens regering er ikke i stand til at oplyse en præcis dato for, hvornår den bliver i stand til at sende det første fly til Rwanda med asylansøgere.

Det sige den britiske justitsminister, Dominic Raab, som også er vicepremierminister torsdag til radiostationen LBC.

Den britiske regerings forsøg på at sende et fly afsted med asylansøgere til det afrikanske land tirsdag blev midlertidigt stoppet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Det vigtige er at forstå, at vi står med en juridisk udfordring i forbindelse med domstolens afgørelse. Der kommer en fuld høring inden for nogle uger, og alle emner bliver behandlet der, siger Raab.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den britiske regerings politik har til formål at få stoppet de mange migranter, som tager den farlige tur over Den Engelske Kanal i håb om at komme til at bo i Storbritannien.

Det var i april, at premierminister Boris Johnsons konservative regering annoncerede, at nogle asylansøgere i fremtiden skal sendes til Rwanda, hvor deres asylsag skal behandles.

Raab mener, at menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg har overskredet sine beføjelser ved at blokere for det britiske fly.

Raab fordømmer, at der er blevet fremsat dødstrusler mod menneskerettighedsadvokater på sociale medier i den ophedede debat om de planlagte deportationer til Rwanda.

Men han kritiserer, hvad han kalder "en ny industri" for menneskerettighedsadvokater, som fremmer "elastiske fortolkninger af loven" på deres klienters vegne.

Raab siger, at Storbritannien ikke har nogen planer om at forlade Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

/ritzau/Reuters