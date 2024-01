Britisk regering vil forbyde Hizb-ut-Tahrir med terrorstempel

Fremover skal det være forbudt for den sunnimuslimske bevægelse Hizb-ut-Tahrir at holde møder og andre aktiviteter i Storbritannien.

Det mener den britiske regering, som har fremsat et forslag om at forbyde bevægelsen med henvisning til, at det er en terrororganisation.

Forslaget er beskrevet i en pressemeddelelse fra Storbritanniens indenrigsministerium.

Her henviser indenrigsminister James Cleverly til, at Hizb-ut-Tahrir efter hans opfattelse er en antisemitisk bevægelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hizb-ut-Tahrir er en antisemitisk organisation, som aktivt fremmer og opfordrer til terrorisme, herunder ved at hylde og fejre de rædselsfulde angreb 7. oktober, siger han i pressemeddelelsen.

Ministeren henviser til, at den palæstinensiske bevægelse Hamas angreb flere lokaliteter i Israel 7. oktober. I den forbindelse blev 1200 personer dræbt.

Desuden blev 240 personer - herunder både israelere og udlændinge - taget som gidsler og ført ind i Gaza.

- Et forbud mod terrorgruppen vil sikre, at enhver, som tilhører den eller beder om støtte til den, vil stå over for konsekvenser.

- Det vil begrænse Hizb-ut-Tahrirs mulighed for at operere, som de gør i dag, siger James Cleverly videre.

Forslaget skal godkendes af det britiske parlament, før det kan træde i kraft. Hvis det vedtages, er Hizb-ut-Tahrir bandlyst på britisk jord fra 19. januar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hizb-ut-Tahrir opererer ifølge den britiske regering i 32 lande - herunder Storbritannien, USA og Danmark.

Bevægelsen blev grundlagt i 1953 og har et overordnet mål om at etablere et kalifat, altså et styre, som bygger på islamisk lov.

Flere lande har forbudt Hizb-ut-Tahrir. Det gælder blandt andet Tyskland, Egypten, Pakistan og andre arabiske og centralasiatiske lande. Gruppen er ikke forbudt i Danmark.

Spørgsmålet om et forbud mod Hizb-ut-Tahrir i Storbritannien skal debatteres i det britiske parlament i løbet af denne uge.

/ritzau/