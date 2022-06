Britisk regering vil udlevere Julian Assange til USA

Den britiske indenrigsminister, Priti Patel, har givet grønt lys til at udlevere grundlæggeren af WikiLeaks, Julian Assange, til USA.

En britisk domstol afgjorde i april, at den britiske regering skulle træffe beslutningen om, hvorvidt Assange skulle udleveres til USA.

Domstolen fastslog, at det var op til indenrigsminister Priti Patel at afgøre spørgsmålet om en udlevering.

Assanges forsvarere har dog to uger til at appellere afgørelsen, og WikiLeaks meddelte øjeblikkeligt efter Patels udmelding fredag, at afgørelsen vil blive appelleret.

Bliver beslutningen opretholdt der, vil de bringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i Strasbourg.

Hvis WikiLeaks-grundlæggeren til sidst bliver udleveret til USA, venter en omfattende tiltale om spionage, som har straframme på op til 175 års fængsel. Der er rejst 18 anklagepunkter mod Assange i USA - blandt andet for spionage.

- Dette er en sort dag for pressefrihed og for britisk demokrati, sagde Assanges kone, Stella, i en kommentar til Patels beslutning.

- Dette er kun begyndelsen på et nyt juridiske opgør, tilføjede hun.

Assanges maraton i det britiske retsvæsen blev indledt efter et besøg i Sverige for 12 år siden. To svenske kvinder anmeldte ham for voldtægt og seksuelle overgreb, og de svenske myndigheder efterlyste ham.

I august 2010 blev han pågrebet i Storbritannien, men han blev løsladt mod kaution.

I 2012 besluttede en britisk domstol, at han kunne udleveres til Sverige, men Assange frygtede, at Sverige derefter ville udlevere ham til USA, og han søgte tilflugt i Ecuadors ambassade i London. Her opholdt han sig i syv år.

I april 2019 opgav Ecuador beskyttelsen af Assange, som blev pågrebet af britisk politi og idømt til 50 ugers fængsel for brud på kautionsbetingelser. Siden har Assange siddet fængslet i det topsikrede Belmarsh-fængsel uden for London.

I Sverige har anklagemyndigheden henlagt sagen mod Assange, som har afvist, at han begik overgreb på de svenske kvinder.

