Britisk soldat dør under mission mod krybskytteri i Malawi

En britisk soldat, der var udsendt til sydøstafrikanske Malawi for at stoppe krybskytteri, har mistet livet.

Det oplyser det britiske forsvarsministerium.

Ifølge ministeriet blev soldaten ved navn Mathew Talbot dræbt søndag den 5. maj, da han var på opgave i karrierens første udstationering.

- Han var enormt stolt af sit arbejde for at stoppe krybskytteri, og han døde tragisk, imens han gjorde noget godt, siger chefofficer Ed Launders.

I en pressemeddelelse på forsvarsministeriets hjemmeside beskrives Mathew Talbot som en ekstremt venlig person, der forsøgte at lære de lokale i Malawi at kende og sågar prøvede at lære deres sprog.

Ifølge de britiske medier Sky News og The Independent var det en elefant, der dræbte Mathew Talbot, da han var på opgave.

/ritzau/Reuters