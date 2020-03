Britisk statssekretær er testet positiv for coronavirus

Smitten rejser bekymring for, hvorvidt Nadine Dorries kan have smittet højtstående regeringsmedlemmer.

Statssekretær i det britiske sundhedsministerium Nadine Dorries er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser hun i en erklæring tirsdag.

Nyheden rejser bekymring for, hvorvidt hun kan have smittet højtstående regeringsmedlemmer, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg kan bekræfte, at jeg er testet positiv for coronavirus, og at jeg er i hjemmekarantæne, udtaler det konservative parlamentsmedlem.

Britiske sundhedsmyndigheder er nu i færd med at spore, hvor Nadine Dorries er blevet smittet, og hvem hun har været i kontakt med.

Seks mennesker er hidtil bekræftet døde i Storbritannien som følge af det smitsomme coronavirus. Flere end 370 andre er bekræftet smittet.

Nadine Dorries, der hjalp med at udforme en ny lov, der har til formål at bekæmpe coronavirusset, er den første britiske politiker, der er blevet diagnosticeret med Covid-19.

Covid-19 er navnet på sygdommen, som det nye coronavirus fra 2019 forårsager.

/ritzau/AFP