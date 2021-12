Britisk studie: Omikron sender langt færre på hospitalet

Der er væsentligt lavere risiko for at blive indlagt, hvis man er smittet med coronavarianten omikron, end hvis man er smittet med andre varianter.

Sådan lyder konklusionen i et stort britisk studie.

Studiet fra det britiske sundhedsagentur (UKHSA) er baseret på alle tilfælde af smitte med omikron- eller deltavarianten siden begyndelsen af november.

Det viser, at der er mellem 50 og 70 procents mindre risiko for at blive indlagt ved omikronsmitte end ved smitte med andre varianter.

Der er 31 til 45 procents mindre risiko for at blive indlagt på en intensivafdeling.

UKHSA kalder resultaterne for "opmuntrende".

Omikron menes at være en særligt smitsom variant. Den blev første gang registreret i det sydlige Afrika i begyndelsen af november.

Siden da har blandt andet Sydafrika hævdet, at varianten giver mildere sygdomsforløb end andre kendte coronavarianter.

I Danmark har man set samme tendens. Det sagde Henrik Ullum, der er direktør i Statens Serum Institut, på et pressemøde onsdag.

Han understregede dog samtidig, at det ikke nødvendigvis betyder, at man endeligt kan konkludere noget om, hvilket sygdomsforløb omikron giver.

- Når man tager højde for, at det især er yngre og i høj grad vaccinerede, der er blevet smittet, så kan vi ikke konkludere, at omikron skulle give et mildere forløb, lød det onsdag fra SSI-direktøren.

- Vi bliver derfor nødt til at planlægge efter, at den er lige så slem som delta.

I forbindelse med udgivelsen af det britiske studie understreges det også, at det - trods tilsyneladende mildere symptomer - kan give udfordringer, at rigtig mange i øjeblikket bliver smittet med omikron.

Storbritannien registrerede torsdag næsten 120.000 coronasmittede.

/ritzau/