Britisk sundhedschef: Vi har langt endnu i kampen mod corona

Antal coronadøde i Storbritannien falder. Men pas på med kun at fokusere på første fase, advarer sundhedschef.

I det seneste døgn har Storbritannien registreret 360 dødsfald blandt coronasmittede patienter på de britiske hospitaler.

Det meddeler britiske sundhedsmyndigheder mandag. Dagen inden var der 413 døde, hvilket var det laveste tal siden slutningen af marts.

Men trods de positive tegn er der stadig meget lang vej, siger chefen for den britiske sundhedsstyrelse, Chris Whitty.

Han understreger, at briterne ikke kun skal fokusere på at komme igennem den første bølge af smitten.

- Der er stadig meget lang vej endnu. Når man tænker på den første bølge, som vi faktisk har formået at komme igennem, har vi stadig et stykke vej, før det for alvor falder, siger Whitty.

- Det er i mine øjne en stor fejl blot at se på den første fase. Vi bliver nødt til at se på epidemien som helhed, siger han.

I alt er 21.092 mennesker, som var indlagt med coronasmitte, døde på et af Storbritanniens hospitaler. Blandt dem er 82 ansatte i sundhedsvæsnet og 16 socialarbejdere, oplyser sundhedsminister Matt Hancock.

Han tilføjer, at familier til ansatte i sundheds- og socialvæsnet, der dør i frontlinjerne af kampen mod coronaudbruddet, vil få udbetalt en særlig livsforsikring fra staten på 60.000 pund, svarende til omkring en halv million kroner.

/ritzau/Reuters