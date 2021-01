Britisk dialysepatient har fået den nye coronavaccine

Antallet af nye covid-19 smittetilfælde stiger meget hurtigt i dele af Storbritannien, advarer Matt Hancock.

En britisk dialysepatient blev mandag som den første vaccineret med den ny coronavaccine fra AstraZeneca, skriver dagbladet The Telegraph.

- Den 82-årige dialysepatient Brian Pinker er som den første vaccineret med den nye covid-19 vaccine på Oxford Universitets Hospital, hedder det med henvisning til oplysninger fra sundhedsmyndighederne.

Seks forskellige hospitaler skal give de første omkring 530.000 doser af den nye vaccine.

Sundhedsminister Matt Hancock siger, at det er en triumf for britisk forskning, at den ny coronavaccine fra AstraZeneca er taget i brug.

- Det er meget positive nyheder i dag, at der gøres klar til at anvende Oxford-vaccinen. Det er en triumf for britisk forskning og britisk videnskab, at vi er der, hvor vi er nu.

Hancock tilføjer, at der allerede er foretaget en million vaccinationer med Pfizer-BioNTech vaccinen.

- Vi har givet mere vaccine end hele resten af Europa tilsammen, påpeger Hancock, som pointerer, at den britiske regering tidligere indså, at den eneste vej ud af pandemien på længere sigt er vaccinationer.



I alt ventes to millioner doser af den nye vaccine at være klar til brug inden for kort tid. Derfra er det planen at producere vaccinerne ganske hurtigt. Det oplyste en unavngiven kilde fra teamet fra AstraZeneca og Oxford Universitet til avisen The Times i weekenden.

Vaccinen fra Oxford Universitet og AstraZeneca blev onsdag godkendt til nødbrug i Storbritannien. En nødgodkendelse er ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, mindre grundig end en betinget godkendelse, som er det, EU arbejder på.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har bestilt 100 millioner vaccinedoser fra AstraZeneca. Det er nok til at vaccinere 50 millioner mennesker eller omkring tre ud af fire indbyggere i Storbritannien.

Antallet af nye covid-19 smittetilfælde stiger meget hurtigt i dele af Storbritannien.

Regeringen udelukker ikke yderligere restriktioner for at få dæmmet op for udbredelsen af sygdommen. Heller ikke en national nedlukning, siger Hancock mandag til Sky News.

- Det er en meget vanskelig situation med hensyn til udbredelsen af virusset, siger ministeren.

/ritzau/Reuters