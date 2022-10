Britisk sygeplejerske i retten for drab på syv nyfødte

En opsigtsvækkende retssag mod en britisk sygeplejerske, der er anklaget for at have dræbt syv nyfødte babyer og have forsøgt at dræbe ti andre, er mandag indledt i Storbritannien.

Den 32-årige sygeplejerske, Lucy Letby, har nægtet sig skyldig.

Da sagen gik i gang, ridsede anklager Nick Johnson sagen op ved at vise, hvordan dødeligheden på afdelingen for nyfødte var steget "betydeligt" fra januar 2015 og halvandet år frem.

Drabene og drabsforsøgene skal ifølge anklageskriftet have fundet sted mellem juni 2015 og juni 2016, hvor Lucy Letby var ansat på et hospital i byen Chester i det nordvestlige England.

Her vakte det bekymring, at nyfødte pludselig fik det meget dårligt og døde. I flere tilfælde reagerede de ikke på behandling.

- Efter at have ledt efter en årsag uden at kunne finde den, bemærkede konsulenterne, at de uforklarlige kollaps havde en ting til fælles, sagde Nick Johnson og fortsatte:

- Tilstedeværelsen af en af de neonatale sygeplejersker, og den sygeplejerske var Lucy Letby.

Anklageren peger på, at dødsfaldene skete om natten, når Letby var på natarbejde. Da hun blev flyttet til dagarbejde, begyndte babyerne at dø om dagen.

En undersøgelse har vist, at to af de døde babyer blev forgiftet med insulin. Det kan kun være sket bevidst, sagde Nick Johnson i retten.

- Det var ikke en ulykke, siger han.

De i alt 17 spædbørn, der enten døde eller blev dårlige, var ikke ramt af det, anklageren kalder "naturligt forekommende tragedier".

Nogle fik injiceret luft ind i blodårerne, andre fik insulin og atter andre fik for store mængder mælk, siger Johnson.

Han har set på, hvilke sygeplejersker og læger der var på vagt, da spædbørnene døde eller blev pludseligt syge. Og han udelukker, at det kan være en gerningsmand udefra, "fordi adgangen til en neonatalafdeling er stærkt begrænset".

- Vi vil påstå, at det alt sammen var kvinden på anklagebænken, der stod bag, siger anklageren og betegner Lucy Letby som "den konstante ondskabsfulde tilstedeværelse" på neonatalafdelingen.

I alt er der rejst 22 anklagepunkter mod Letby. Syv tilfælde af drab og 15 tilfælde af drabsforsøg, idet hun angiveligt forsøgte at dræbe nogle af børnene mere end én gang.

Nævningene i sagen har fået at vide, at sagen forventes at tage op til et halvt år, skriver BBC.

/ritzau/AFP