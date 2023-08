Britisk sygeplejerske kan have gjort flere spædbørn fortræd

Britisk politi mistænker sygeplejersken Lucy Letby for at have gjort skade på mange flere spædbørn end oprindeligt antaget på to hospitaler i det nordvestlige England.

Det skriver avisen The Guardian.

33-årige Lucy Letby blev i sidste uge fundet skyldig i at have dræbt syv spædbørn og forsøg på at dræbe seks yderligere.

I alt stod hun anklaget for at have gjort 17 spædbørn fortræd - men det egentlige antal frygtes af politiet at være langt højere, skriver The Guardian.

Alle de 30 spædbørn, som hun yderligere mistænkes for at have gjort skade på, overlevede dog.

Eksperter har ifølge The Guardian bedt politikorpset i Cheshire om at undersøge journalerne tilhørende over 4000 spædbørn, der er blevet født på kvindehospitalet i Liverpool og hospitalet i Chester mellem 2012 og 2015.

Ledelsen på hospitalet i Cheshire har fået kritik for ikke at reagere på advarsler og beskyldninger mod sygeplejersken.

Mellem 60 og 70 betjente er involveret i den yderligere efterforskning.

Retssagen mod hende blev indledt i det nordvestlige England sidste år.

Kvinden har nægtet sig skyldig, men står nu over for en potentiel livstidsdom.

Anklagemyndigheden betegnede Letby som "beregnende", og som en person, der udnyttede sårbarheden hos for tidligt fødte og syge nyfødte til at skjule sine forbrydelser.

I 2015 og 2016 blev der registreret et betydeligt øget antal af nyfødte, som fik alvorlige sygdomme eller pludselig fik uventede og pludselige vejrtrækningsproblemer på Chester Hospital.

Letby var den eneste ansatte, som var til stede, hver gang der kom et af de tilfælde, som ifølge lægerne ikke havde naturlige årsager.

Hun gjorde babyerne syge med injektioner med luft i deres blodbaner, i deres maver eller ved at give dem alt for meget mælk, mens andre blev såret med vold eller forgiftet med insulin.

