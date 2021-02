Britisk tænketank: Store skattestigninger kan komme på tale

Den britiske regering kan blive nødt til at sætte skatter markant op på grund af pandemien, mener tænketank.

Coronakrisen har tæret så meget på de offentlige finanser i Storbritannien, at det kan blive nødvendigt for regeringen at hive yderligere 60 milliarder pund ind i skatter for at dække en del af hullet. Det svarer til cirka 512 milliarder kroner.

Men det vil være for tidligt for finansminister Rishi Sunak at indregne skattestigninger i det udkast til en finanslov, han skal fremlægge den 3. marts, fordi det er uvist, om pandemien sygner hen eller blusser op igen.

Det mener den uafhængige tænketank Institute for Fiscal Studies (IFS).

- Her og nu bør Sunak have fokus på støtte og genopretning. Men store skattestigninger i fremtiden er højst sandsynlige, men endnu ikke uundgåelige, siger Paul Johnson, der er direktør for IFS.

En forøgelse i statens indtægter på 60 milliarder pund om året ville svare til en stigning på ni procentprocent i indkomstskatten. Men sandsynligvis ville det ekstra beløb blive hentet ind ved at øge en række skatter og afgifter, mener IFS.

Op til parlamentsvalget i 2019 afviste premierminister Boris Johnsons konservative parti at hæve indkomstskatterne eller momsen.

En mulighed for at få ekstra penge i statskassen kunne være at lade de mest velhavende betale en ekstraordinær formueskat. Det foreslog Mel Stride, der er de konservatives formand for parlamentets finansudvalg, mandag.

På grund af de øgede statslige udgifter, som finansminister Sunak har sagt god for under coronakrisen, har Storbritannien kurs mod et budgetunderskud på 400 milliarder pund i indeværende finansår.

Sat i forhold til økonomiens størrelse er der tale om det største underskud nogensinde, hvis der ses bort fra de to verdenskrige i det 20. århundrede.

/ritzau/Reuters