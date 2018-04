Britisk toprådgiver: Rusland spionerede mod dobbeltagent

I et brev til Nato's chef skriver national sikkerhedsrådgiver Mark Sedwill om spionage mod Sergej Skripal.

Russiske efterretningstjenester spionerede mod den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter i mindst fem år.

Det fortæller Storbritanniens nationale sikkerhedsrådgiver, Mark Sedwill, i et brev til Nato.

Det skriver nyhedsbureauet Press Association i en Twitter-meddelelse.

Skripal og hans datter, Julia, blev 4. marts offer for et angreb med giftgas ifølge den britiske regering. Det skete i den sydengelske by Salisbury.

Brevet fra Sedwill er rettet til Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg.

/ritzau/Reuters