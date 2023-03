Britisk transpige får lyserød begravelse efter knivdrab

Familie og venner var onsdag klædt i lyserødt, da den 16-årige transpige Brianna Ghey blev begravet i Warrington i England.

Det viser billeder fra begravelsen.

Brianna Ghey blev fundet knivdræbt i en park i Warrington den 11. februar. Fundet skete i fuldt dagslys og vakte stor opsigt i Storbritannien.

Hendes pårørende havde onsdag valgt at iklæde sig lyserødt for at ære hendes "farverige personlighed". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hendes mor, Esther, var iført et lyserødt jakkesæt, mens andre familiemedlemmer bar lyserøde slips eller kjoler. Nogle af gæsterne havde også lyserøde balloner og blomster med i kirken.

Hun blev også begravet i en lyserød kiste, viser billeder.

Det lokale politi mistænker to 15-årige - en dreng og en pige - for at stå bag drabet. De ventes at skulle for retten i juli. Politiet har tidligere oplyst, at man er ved at efterforske, om der var tale om en hadforbrydelse.

Præsten i Warrington opfordrede onsdag folk til at bede om "lys i mørket" for Brianna Gheys familie og venner, skriver AFP.

- Inspirér os til at skabe en verden, hvor alle folk er værdsat og sikre, og hvor der bliver sat pris på alle skabninger, sagde præsten, Debbie Lovatt.

Sagen om Brianna Gheys død har fyldt meget i Storbritannien.

Tusindvis af mennesker gik på gaden med stearinlys flere steder i landet umiddelbart efter hendes død for godt en måned siden.

Det skete blandt andet i London, Manchester, Brighton og Belfast.

/ritzau/