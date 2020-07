Britisk transportminister rejser hjem fra Spanien til karantæne

Transportminister afbryder familieferie i Spanien for at håndtere nye rejsevejledninger og karantæneregler.

Storbritanniens transportminister, Grant Shapps, bliver ramt af sin egen regerings regler, når han i denne uge vender hjem fra ferie i Spanien.

Han skal to uger i karantæne som alle andre briter, der har været i Spanien.

Reglen blev indført med få timers varsel og trådte i kraft ved midnat natten til søndag. Den gælder alle, der rejser ind i Storbritannien fra Spanien.

- Jeg synes, at det er rigtigt at komme tilbage på arbejde i Storbritannien hurtigst muligt for at hjælpe med at håndtere situationen, siger Shapps ifølge avisen The Sun.

- Jo tidligere jeg selv kommer hjem fra Spanien, desto tidligere kan jeg komme gennem karantænen.

Han tilføjer ifølge The Sun, at han vil arbejde hjemmefra. Og som det første vil han kaste sig over rejsevejledningerne og de konsekvenser, de har haft i form af blandt andet aflyste flyafgange.

Tusindvis af briter har fået deres ferie aflyst eller afbrudt på grund af de nye rejseregler, der blev indført med kort varsel. Det skete, efter at antallet af nye coronatilfælde var steget markant i Spanien.

- Jeg har været i konstant kontakt med embedsmænd og repræsentanter for branchen, siden jeg ankom til Spanien lørdag eftermiddag, hvor jeg gennemgik dataene og samarbejdede med kolleger om at tage en svær beslutning om at indføre karantæne, siger han i en udtalelse.

Transportministeren vil derfor lade familien fortsætte ferien uden ham og selv rejse hjem på onsdag, skriver han i udtalelsen, som The Sun citerer.

Shapps ankom til Spanien lørdag. Det var få timer inden, at hans egen regering indførte de nye karantæneregler gældende for Spanien.

/ritzau/