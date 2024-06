Britisk tv-læge er forsvundet i Grækenland

Den britiske tv-læge Michael Mosley er blevet meldt savnet på den græske ø Symi.

Det oplyser græsk politi ifølge BBC torsdag.

Michael Mosley er blandt andet kendt for at have været vært på tv-programmet "Trust me, I'm a Doctor". Ifølge BBC står han bag udbredelsen af slankekuren 5:2, hvor man faster to dage om ugen.

Den 67-årige tv-læge blev meldt savet af sin kone, Clare Bailey Mosley, efter at han forlod hende på en strand for at gå mod den centrale del af øen.

Han havde angiveligt ikke taget sin telefon med.

Politibetjente på Symi måtte torsdag tilkalde hjælp fra beredskabet i Athen i forbindelse med eftersøgningen. Også en række frivillige har valgt at hjælpe til.

Symis viceborgmester, Ilias Chaskas, oplyser, at eftersøgningen er centreret omkring området Pedi, som ligger ved den nordøstlige del af øen. Det skyldes, at en kvinde havde set ham der onsdag.

Viceborgmesteren forklarer, at Pedi er et farligt område, men at Michael Mosley blev set på en vej ved den sikre del af området.

Ifølge øens borgmester, Eleftherios Papakalodoukas, har beredskabet oplyst, at det er "umuligt", at Michael Mosley stadig ville være i området.

- Det er et meget lille, kontrolleret område fyldt med mennesker. Så hvis der skete noget med ham der, ville vi have fundet ham nu, sagde borgmesteren til BBC.

Michael Mosley har fire børn med sin kone, som er læge og forfatter.

Han har vundet flere priser for sine dokumentarer - heriblandt en Emmy-pris for "The Human Face", som handler om videnskaben bag menneskets opfattelse af skønhed.

/ritzau/