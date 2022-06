Britisk udenrigsminister: Asylansøgere skal til Rwanda tirsdag

Storbritannien forventer, at det første fly med asylansøgere til Rwanda letter tirsdag. Personer, der ikke kommer med, vil blive sat på det næste.

Det siger den britiske udenrigsminister Liz Truss tirsdag morgen.

- Vi forventer at sende flyet afsted senere i dag, siger hun til Sky News ifølge Reuters.

De britiske politikere indgik i april en aftale med det afrikanske land om at sende asylansøgere dertil.

Ifølge AP skal asylansøgerne blandt andet bo på et hostel i hovedstaden Kigali.

Mandag fastholdt en appeldomstol den britiske højesterets afgørelse om, at planen kan starte tirsdag. Det sker på trods af store protester fra ngo'er og en fagforening.

For den britiske udenrigsminister handler det tirsdag om at sætte et eksempel, så færre migranter i fremtiden vil tage turen over Middelhavet. De britiske politikere har især lagt vægt på at stoppe menneskesmuglernes forretning.

- Der kommer til at være personer på flyet, og hvis de ikke er på det fly, vil de være på det næste, for vi er fast besluttede på at ødelægge modellen for den forfærdelige menneskesmugling, siger Liz Tuss.

- Jeg kan ikke sige, hvor mange personer, der præcist skal med flyet. Men det virkelig vigtige er, at vi etablerer et eksempel, siger ministeren.

Ifølge BBC er det forventet, at otte asylansøgere forlader Storbritannien med flyet til Rwanda tirsdag aften.

Aftalen gælder for migranter, der er kommet illegalt til Storbritannien siden 1. januar i år. Danmark forhandler med Rwanda om at lave en lignende aftale.

