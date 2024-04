Britisk udenrigsminister besøger Israel: Iransk angreb bliver hævnet

Israel har "klart besluttet" at gengælde det missil- og droneangreb, som Iran rettede mod Israel i weekenden.

Det siger den britiske udenrigsminister, David Cameron, under et besøg i Israel onsdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som kalder udmeldingen "den skarpeste advarsel hidtil".

- Det er tydeligt, at israelerne har besluttet at handle, siger han til de fremmødte journalister under besøget i Jerusalem.

- Vi håber, at de gør det på en måde, som eskalerer situation så lidt som muligt.

Natten til søndag sendte Iran droner og missiler afsted mod Israel i landets første direkte angreb på israelsk jord.

Det var en reaktion fra Irans side på et formodet israelsk luftangreb på det iranske konsulat i Damaskus 1. april. Syv mennesker døde - inklusive to højtstående generaler.

Israels krigskabinet mødtes både søndag og mandag. De skulle diskutere, hvordan Israel skal reagere på Irans angreb.

Der er endnu ingen klare indikationer på, hvad Israel præcis vil gøre.

Samme dag som Cameron besøger Jerusalem, holder Iran militærparade.

Her fremviser iranske soldater et udvalg af militærudstyr som droner og ballistiske missiler. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Angrebet har fået navnet "Honest promise".

- Denne operation viser, at vores væbnede styrker er klar, siger præsident Ebrahim Raisi på en militærbase i udkanten af den iranske hovedstad, Teheran.

Talen var ifølge AFP rettet mod den iranske hær og Irans Revolutionsgarde.

Raisi gentager en advarsel mod "den mindste aggressive handling" fra Israels side. Det vil føre til en "voldsom og alvorlig reaktion", siger han ifølge AFP.

