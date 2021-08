Britisk udenrigsminister er under pres for at gå af

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, er kommet under massiv kritik, fordi han ikke afbrød sin "luksusferie" i Grækenland for at foretage et telefonopkald for at hjælpe tolke med at komme ud af Afghanistan.

Det rapporterer BBC.

Udenrigsministeren var angiveligt "utilgængelig", da embedsmænd i hans ministerium fredag ville foreslå ham at foretage et hasteopkald til den afghanske udenrigsminister, Hanif Atmar. Det var, to dage før Taliban indtog Kabul.

Embedsmændene ville have Raab til at ringe til Kabul for at sørge for hjælp til afghanere, som havde hjulpet de britiske styrker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Avisen The Daily Mail skriver, at udenrigsministeriet derefter afviste at arrangere, at viceministre skulle foretage telefonopkaldet.

Forsvarsminister Ben Wallace siger, at et telefonopkald fra Raab ikke havde gjort nogen forskel. For den afghanske regering var fredag ved at forsvinde "hurtigere end dug for solen."

Oppositionspartiet Labours leder, Keir Starmer, skriver i et tweet: "Hvem ville ikke foretage et telefonopkald, hvis det kunne redde menneskeliv?"

Labours skyggeudenrigsminister, Lisa Nandy, tilføjer:

- Udenrigsministeren burde skamme sig, og premierministeren skylder svar på, hvorfor han stadig er udenrigsminister.

De Liberale Demokraters udenrigsordfører Layla Moran siger, at "Dominic Raab må træde tilbage i dag".

En tidligere tolk, en britisk statsborger på 35 år ved navn Rafi siger, at Raab ikke sørgede for at sikre beskyttelse af en række tolkes familier i Afghanistan.

Raab var på ferie på Kreta på det femstjernede Amirandes Hotel.

- Udenrigsministeren havde travlt med at komme til stranden og tog ikke imod et telefonopkald. Han har gjort Storbritannien til skamme og er ikke længere egnet til at repræsentere landet, siger Layla Moran.

/ritzau/dpa