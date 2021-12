Britisk udenrigsminister får brexitansvar efter Frost-stop

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, overtager ansvaret for forhandlinger med EU om Nordirland-protokollen.

Det oplyser den britiske regering i en pressemeddelelse søndag aften.

Meldingen kommer, efter at David Frost, som var minister med særligt ansvar for at implementere brexit, lørdag meddelte, at han trækker sig. Det gjorde han med henvisning til uenigheder om regeringens retning.

Liz Truss overtager også mere generelt ansvaret for det britiske forhold til EU. Hun skriver på Twitter, at hun er "tilfreds" med at skulle overtage de nye ansvarsområder.

Det var i 2016, at briterne stemte for at træde ud af EU. Først 31. januar 2020 forlod Storbritannien dog EU officielt, og med udgangen af 2020 udløb også en overgangsperiode.

Protokollen for Nordirland er en del af skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien og er en kilde til fortsat uenighed.

Den indebærer, at Nordirland fortsat følger EU-regler for det indre marked. Dermed undgår man en hård grænse mellem Nordirland, som er en del af Storbritannien, og EU-medlemmet Irland.

Dette betyder imidlertid, at der er brug for kontroller af nogle varer mellem Storbritannien og Nordirland.

Men briterne mener, at varekontrollerne og mængden af papirarbejde er for voldsom. Derfor er der fortsatte forhandlinger mellem regeringen i London og Bruxelles.

Frosts stop lørdag blev af en række medier beskrevet som en overraskelse og et slag for premierminister Boris Johnsons regering.

Johnson presses af blandt andet beskyldninger om ansattes julefrokoster under sidste års nedlukning.

Han oplevede denne uge, at omtrent 100 partifæller stemte imod regeringens coronatiltag i Underhuset. Tiltagene blev dog stemt igennem med hjælp fra oppositionspartiet Labour.

Liz Truss har været udenrigsminister siden 15. september. Hun tog over efter Dominic Raab, der nu er justitsminister.

/ritzau/