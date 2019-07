Britisk udenrigsminister og Johnson-rival trækker sig

Jeremy Hunt bliver ikke en del af den nye regering i Storbritannien, som Boris Johnson er ved at danne.

Den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, trækker sig fra regeringen, efter at han blev spurgt om, hvorvidt han ville have en ny rolle.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters onsdag aften, efter at Boris Johnson formelt er blevet premierminister i Storbritannien.

- Jeg ville have været beæret over at fortsætte mit arbejde i udenrigsministeriet, men jeg forstår en ny premierministers behov for at vælge sit hold, siger han.

Da Det Konservative Parti skulle vælge deres kommende partileder og dermed Storbritanniens næste premierminister, stod valget i sidste runde mellem Johnson og Hunt.

Det blev en klar sejr til Johnson, der fik 92.153 stemmer. Det var knap dobbelt så mange, som hans rival fik.

Udmeldingen fra Hunt kommer i kølvandet på, at flere ministre har meldt deres afsked både før og efter, at Johnson overtog posten som premierminister.

Det gælder blandt andre finansminister Philip Hammond, justitsminister David Gauke og udviklingsminister Rory Stweart.

/ritzau/