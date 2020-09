Britisk Underhus giver grønt lys til omstridt lovforslag

EU-ledere mener, at premierminister Boris Johnson bør trække lovforslag tilbage, da det strider mod aftale.

Det britiske Underhus har mandag aften givet en foreløbig godkendelse til et kontroversielt lovforslag, der ifølge EU er i strid med brexit-aftalen.

Parlamentsmedlemmer har givet grønt lys til forslaget med 340 mod 263 stemmer.

Loven vil bryde dele af skilsmisseaftalen med EU, hvilket har vakt harme i Bruxelles.

Premierminister Boris Johnson siger, at lovforslaget er et sikkerhedsnet mod, hvad han hævder at være trusler fra EU om at forhindre intern handel mellem Nordirland og Storbritannien.

Han mener, at EU's påståede linje berettiger, at hans regering har taget skridt til at kræve ændringer i skilsmisseaftalen, hvilket er benzin på bålet i en krise omkring brexit.

Men EU-ledere har afvist dette som "spin" og advaret Johnson om, at han skal overholde de forpligtelser, som han selv har indgået i brexit-aftalen sidste år.

Det indebærer også at fjerne de kontroversielle dele af det nye lovforslag inden udgangen af denne måned, mener EU-lederne.

Den britiske regering har indrømmet, at lovforslaget er i strid med international lov, men kalder det en form for forsikring, hvis Storbritannien forlader EU uden aftale.

Fem tidligere britiske premierministre har kritiseret det nye udspil fra den nuværende regeringschef.

Theresa May, David Cameron og John Major, der som Johnson er konservative, har taget afstand fra Johnsons kritik af aftalen med EU. Det samme gælder de to tidligere Labour-premierministre Tony Blair og Gordon Brown.

Cameron har blandt andet sagt, at han har "betænkeligheder", og at det må være "en sidste udvej", hvis briterne skal bryde en international aftale.

Parlamentsmedlemmer vil begynde en detaljeret gennemgang af lovforslaget tirsdag.

