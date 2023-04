Britisk vicepremierminister stopper efter anklager om mobning

Storbritanniens justits- og vicepremierminister, Dominic Raab, trækker sig fra sine poster.

Det har han meddelt premierminister Rishi Sunak fredag formiddag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kommer, efter at flere medarbejdere i tre forskellige ministerier har klaget over ministerens opførsel.

Tidligere er der blevet iværksat en formel undersøgelse, som skulle afdække, hvorvidt Raab har mobbet sine underordnede.

Undersøgelsens konklusion vil efter planen blive offentliggjort fredag.

Raab er dog allerede blevet gjort bekendt med konklusionen.

- Jeg efterspurgte undersøgelsen og lovede at træde tilbage, hvis den fandt, at der var foregået mobning eller lignende. Jeg mener, det er vigtigt, at jeg holder mit ord, lyder det i et brev, der er sendt fra Raab til Rishi Sunak.

Brevet er blevet offentliggjort på Twitter, skriver Reuters.

Dominic Raab gør det klart, at han ikke er tilfreds med undersøgelsen.

- Ved at sætte barren for, hvad der er mobning, så lavt, har denne undersøgelse skabt en farlig præcedens.

- Det vil anspore til falske anklager mod ministre og have en skræmmende effekt på dem, der forsøger at skabe forandring på vegne af din regering, og i sidste ende det britiske folk, skriver Raab.

Raab anmodede tilbage i november om, at der blev iværksat en undersøgelse af anklagerne om mobning.

Hans opsigelse kommer i kølvandet på, at to andre højtstående ministre har forladt den konservative, britiske regering.

I november trådte Gavin Williamson tilbage, efter at han var blevet beskyldt for at have mobbet flere af sine kolleger. Han var minister uden portefølje i Rishi Sunaks regering, men nåede kun at sidde på posten i to uger.

Og i januar afskedigede Sunak den daværende formand for Det Konservative Parti, Nadhim Zahawi. Han var desuden minister uden portefølje.

Han blev fyret, da det i forbindelse med en undersøgelse af hans skatteforhold blev konstateret, at han havde gjort sig skyldig i brud på ministerloven.

